Готовивший теракт в военной части на Урале обезврежен ФСБ

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в военной части Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в военной части при помощи зажигательного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У задержанного изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Его обезвредили в результате совместной спецоперации военной контрразведки и регионального управления ФСБ.

Мужчина является функционером экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в РФ). В отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

21 марта ФСБ сообщила о предотвращении терактов против российских военных, дислоцированных в Белгородской области. Задержан готовивший взрыв террорист. Он является гражданином России, который поддерживает «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Мужчина намеревался дистанционно привести в действие взрывное устройство рядом с месторасположением военнослужащих Вооруженных сил России.