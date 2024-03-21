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14:10, 21 марта 2024Силовые структуры

Готовивший теракт в военной части на Урале обезврежен ФСБ

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт в военной части Екатеринбурга

Кадр: Telegam-канал «РИА Новости»

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт в военной части при помощи зажигательного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У задержанного изъяты пять самодельных зажигательных устройств. Его обезвредили в результате совместной спецоперации военной контрразведки и регионального управления ФСБ.

Мужчина является функционером экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в РФ). В отношении него возбуждено дело о приготовлении к теракту.

21 марта ФСБ сообщила о предотвращении терактов против российских военных, дислоцированных в Белгородской области. Задержан готовивший взрыв террорист. Он является гражданином России, который поддерживает «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Мужчина намеревался дистанционно привести в действие взрывное устройство рядом с месторасположением военнослужащих Вооруженных сил России.

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      Любовь Ширижик
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