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14:28, 22 марта 2024Мир

Глава МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за угроз Эрдогана Нетаньяху

Глава МИД Израиля Кац выразит протест зампосла Турции из-за угроз Эрдогана

Фото: Umit Bektas / Reuters

Заместителя посла Анкары в Тель-Авиве вызвали в израильский МИД для выражения протеста. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Отмечается, что причиной вызова зампосла являются недавние угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обещал «отправить на суд Аллаха» израильского премьера из-за событий в секторе Газа.

Глава МИД подчеркнул, что Эрдоган последний человек, который может рассуждать о Боге. «Нет Бога, который услышит тех, кто поддерживает жестокость и преступления против человечества, совершенные вашими друзьями-варварами из ХАМАС».

Ранее Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории. По его словам, Эрдоган поддерживает преступления радикального палестинского движения ХАМАС, совершенные против евреев и государства Израиль.

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      Виктория Кондратьева
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