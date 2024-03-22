Глава МИД Израиля вызвал зампосла Турции из-за угроз Эрдогана Нетаньяху

Глава МИД Израиля Кац выразит протест зампосла Турции из-за угроз Эрдогана

Заместителя посла Анкары в Тель-Авиве вызвали в израильский МИД для выражения протеста. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

Отмечается, что причиной вызова зампосла являются недавние угрозы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который обещал «отправить на суд Аллаха» израильского премьера из-за событий в секторе Газа.

Глава МИД подчеркнул, что Эрдоган последний человек, который может рассуждать о Боге. «Нет Бога, который услышит тех, кто поддерживает жестокость и преступления против человечества, совершенные вашими друзьями-варварами из ХАМАС».

Ранее Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории. По его словам, Эрдоган поддерживает преступления радикального палестинского движения ХАМАС, совершенные против евреев и государства Израиль.