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01:05, 10 марта 2024Мир

Эрдогана назвали одним из главных антисемитов в истории

Глава МИД Израиля Кац назвал Эрдогана одним из главных антисемитов в истории
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Murad Sezer / Reuters

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одним из главных антисемитов в истории. Так глава израильского МИД отреагировал на критику со стороны Эрдогана по поводу действий страны в секторе Газа по борьбе с движением ХАМАС, написав об этом в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Поддержка Эрдоганом преступлений, совершенных ХАМАС против евреев и государства Израиль, делает его одним из величайших угнетателей и антисемитов в истории, а Турцию — крупнейшей страной, поддерживающей террористов в мире, наряду с Ираном», — заявил Кац. Он добавил, что эти обстоятельства являются позором для страны, основанной Кемалем Ататюрком.

Ранее Эрдоган сравнил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с Гитлером, отметив, что при этом западные страны всячески потворствуют Израилю в его геноцидальной политике в Газе. В свою очередь, Нетаньяху заявил, что страна придерживается законов войны и не будет выслушивать моральные проповеди президента Турции.

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      Александра Синицына
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