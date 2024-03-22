Лев Лещенко ответил на вопрос об уходе со сцены

Лев Лещенко допустил вероятность скорого ухода со сцены

Народный артист РСФСР Лев Лещенко ответил на вопрос о планах уйти со сцены. Об этом он сообщил в разговоре с «Газетой.Ru».

82-летний исполнитель поведал, что, вероятнее всего, в скором времени примет решение о прекращении карьеры, так как ему стало трудно давать сольные концерты. При этом сейчас, по его словам, ему поступает много предложений о социальных выступлениях и корпоративах.

«Выбираю наиболее интересные и те, от которых я не могу отказаться по причине необходимости», — отметил певец.

Ранее стала известна сумма альтернативного дохода Лещенко. Отмечалось, что у артиста есть крупный бизнес. Лещенко является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр». Компания существует на рынке уже более 30 лет. Артисту принадлежат 50 процентов от общей доли.