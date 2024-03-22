На саммите ЕС поручили найти деньги на укрепление обороны

На саммите ЕС поручили Еврокомиссии к июню найти деньги на укрепление обороны

Лидеры Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали европейские страны увеличивать расходы на оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Еврокомиссии поручили изучить варианты финансирования и представить соответствующий отчет к июню 2024 года.

Также Европейскому инвестиционному банку предлагается адаптировать свою политику кредитования оборонной промышленности.

Ранее сообщалось, что главы стран Евросоюза призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против России из-за спецоперации на Украине.

21 марта президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие для остановки санкционной войны против России. По его мнению, Евросоюз должен продолжить усиливать политику санкций, пока Россия «не остановит свою агрессию».