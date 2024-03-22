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01:31, 22 марта 2024Мир

В ЕС призвали к дальнейшим санкциям против России

Лидеры стран Евросоюза призвали к дальнейшим санкциям против России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Главы стран Евросоюза призвали к дальнейшему усилению санкционного режима против России из-за спецоперации на Украине. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита ЕС, пишет ТАСС.

«Евросовет приветствует введение нового пакета санкций против России. Он призывает к дальнейшим шагам по ослаблению способности России вести войну, включая усиление санкций», — говорится в документе.

На прошлой неделе сообщалось, что руководство Евросоюза начало подготовку 14-го пакета санкций против России. Одной из его целей станет усиление борьбы с обходом ранее введенных ограничений.

Предыдущий, 13-й по счету пакет санкций против РФ был утвержден 23 февраля, на вторую годовщину начала боевых действий на Украине. В него вошли санкции против 106 физических и 88 юридических лиц. Также был расширен список товаров, поставки которых попадают под ограничения, и наложены экспортные ограничения на 27 организаций.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа назвал условие для остановки санкционной войны против России. По его мнению, Евросоюз должен продолжить усиливать политику санкций, пока Россия «не остановит свою агрессию».

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      Марина Совина
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