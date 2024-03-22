Над российским регионом сбили 17 снарядов РСЗО Vampire

МО РФ: над Белгородской областью сбили 17 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки по территории российского региона пресечена около 21:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — заявили в Минобороны.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его информации, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.