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23:55, 22 марта 2024Россия

Над российским регионом сбили 17 снарядов РСЗО Vampire

МО РФ: над Белгородской областью сбили 17 снарядов, выпущенных из РСЗО Vampire

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка атаки по территории российского региона пресечена около 21:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — заявили в Минобороны.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что при подлете к Белгороду сбиты 17 воздушных целей. По его информации, пострадавших при попытке атаки нет, однако более 20 домов получили повреждения.

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      Марина Совина
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