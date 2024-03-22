Книгу о наркотиках вернули в библиотеку через 37 лет с загадочной запиской

В США взятую из библиотеки книгу «Психоделики» вернули через 37 лет

В США в одну из библиотек города Грили, штат Колорадо, вернули книгу о наркотиках с опозданием на 37 лет. Об этом пишет New York Post.

Книгу под названием «Психоделики», написанную Бернардом Ааронсоном и Хамфри Осмондом в 1970 году, некий читатель взял в 1987-м и не вернул. Однако недавно книга снова появилась в библиотеке, причем при ней была загадочная записка. «Извините, что так поздно! Это был долгий и странный трип!» — написал неизвестный.

В библиотеке сказали, что не знают, кто именно вернул книгу. Там также отметили, что неизвестный читатель должен был бы заплатить 1343 доллара (124 тысячи рублей) за просрочку возврата книги на 13437 дней, однако это правило отменили в 2015 году.

«Значит так. Мы далеки от предположений, что книга о психоделиках может повлиять на восприятие времени, но в записке сказано: "Это был долгий странный трип"», — пошутили в администрации библиотеки.

Кроме того, руководство заявило, что человека, который побьет сомнительный рекорд читателя «Психоделиков» по удержанию библиотечной книги, «ждет полная амнистия». Чтобы превзойти это достижение, нужно взять книгу в марте и вернуть ее 1 января 2061 года.

Ранее сообщалось, что в США члены книжного клуба из города Лос-Анджелес, штат Калифорния, потратили 28 лет на прочтение экспериментального романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» и так и не поняли его смысла. Клуб, состоящий примерно из 20 человек, был создан при библиотеке района Венис в 1995 году.

