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21:04, 22 марта 2024Россия

Очевидцы описали напавших на «Крокус Сити Холл»

Очевидцы: на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с бородами и в бронежилетах

Фото: Stringer / Reuters

Очевидцы сообщили, что на «Крокус Сити Холл» напали мужчины с черными бородами и в бронежилетах. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».

По словам собеседницы издания, одна из женщин, сидевшая на верхних рядах, видела нападавших и слышала звук падающих на пол гильз.

Также стало известно, что находящиеся наверху стали первыми покидать здание. Те зрители, кто находился на нижнем этаже, не сразу поняли, что началась стрельба, так как издалека это было похоже на звуки хлопушек.

Ранее стало известно, что вечером 22 марта неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также есть данные о пострадавших при атаке.

По предварительной информации, 12 человек спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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