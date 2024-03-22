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21:00, 22 марта 2024Россия

Очевидцы рассказали о первых минутах стрельбы в «Крокус Сити Холле»

Очевидцы стрельбы в «Крокус Сити Холле»: были хлопки, как будто все рушится

Кадр: Telegram-канал Mash

Стоявшие в очереди на концерт группы «Пикник» рассказали о жутких хлопках в начале нападения неизвестных на здание «Крокус Сити Холла». Сейчас крыша здания охвачена огнем. Об этом «Ленте.ру» рассказали очевидцы, пришедшие на концерт музыкальной группы.

«Мы стояли в очереди на момент начала стрельбы. Получилось убежать. Была паника, ничего не понятно. Сначала хлопки жуткие, как будто рушится "Крокус", а потом как будто одиночные выстрелы», — рассказала очевидица Ольга.

Другой очевидец, Сергей, прибежал забирать сестру с концерта, когда узнал о стрельбе.

«Забрали сестру, она успела выбежать. Была паника, давка. Мы живем рядом, побежали встречать, чтобы дать ей куртку. Все без верхней одежды, через парк, кто куда. Сейчас дыма очень много. Вся крыша охвачена огнем», — рассказал мужчина.

Ранее о стрельбе в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» сообщали очевидцы. Находившиеся в зале люди сообщали, что стрельбу открыл мужчина с автоматическим оружием.

По неподтвержденной информации, 12 человек погибли в ходе стрельбы в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

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      Наталия Белова
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