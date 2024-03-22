Плюс-сайз-модель пожаловалась на узкие проходы в салонах самолетов

Плюс-сайз-модель пожаловалась в своих социальных сетях на неудобство салонов самолетов для людей крупных размеров. На ее видео обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Алисии Гилби, в самолете у нее не бывает возможности опустить столик. Она также вынуждена носить с собой специальный удлинитель для ремня безопасности, чтобы летать с комфортом. Кроме того, блогерша испытывает постоянный дискомфорт от впивающихся в бока подлокотников кресел.

Гилби также пожаловалась на слишком узкие проходы в салонах самолетов. По ее словам, ей всегда приходится проходить боком.

Ранее в марте две пассажирки авиакомпании Air New Zealand пожаловались на то, что их сняли с рейса из-за крупных форм. Женщин предупредили, что им придется заново бронировать билеты, однако из-за большого спроса следующий доступный рейс был только через два дня.