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17:06, 22 марта 2024Путешествия

Плюс-сайз-модель пожаловалась на узкие проходы в салонах самолетов

Фото: @curvy_chronicles

Плюс-сайз-модель пожаловалась в своих социальных сетях на неудобство салонов самолетов для людей крупных размеров. На ее видео обратило внимание издание Daily Mail.

По словам Алисии Гилби, в самолете у нее не бывает возможности опустить столик. Она также вынуждена носить с собой специальный удлинитель для ремня безопасности, чтобы летать с комфортом. Кроме того, блогерша испытывает постоянный дискомфорт от впивающихся в бока подлокотников кресел.

Гилби также пожаловалась на слишком узкие проходы в салонах самолетов. По ее словам, ей всегда приходится проходить боком.

Ранее в марте две пассажирки авиакомпании Air New Zealand пожаловались на то, что их сняли с рейса из-за крупных форм. Женщин предупредили, что им придется заново бронировать билеты, однако из-за большого спроса следующий доступный рейс был только через два дня.

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      Зарина Дзагоева
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