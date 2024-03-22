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20:52, 22 марта 2024Россия

По ситуации со стрельбой в «Крокус Сити Холле» создан оперштаб

Воробьев сообщил о создании оперштаба по ситуации в «Крокус Сити Холле»

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В связи со ситуацией в «Крокус Сити Холле» создан оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал глава области.

Ранее стало известно, что вечером 22 марта неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также есть данные о пострадавших при атаке.

По предварительной информации, 12 человек спасти не удалось.

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      Никита Абрамов
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