По ситуации со стрельбой в «Крокус Сити Холле» создан оперштаб

Воробьев сообщил о создании оперштаба по ситуации в «Крокус Сити Холле»

В связи со ситуацией в «Крокус Сити Холле» создан оперативный штаб. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — написал глава области.

Ранее стало известно, что вечером 22 марта неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Также есть данные о пострадавших при атаке.

По предварительной информации, 12 человек спасти не удалось.