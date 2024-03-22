Полиция спасла взятую в заложники ветераном СВО россиянку

Полиция Петропавловска-Камчатского спасла взятую в заложники в квартире женщину

Сотрудники полиции спасли заложницу в городе Петропавловске-Камчатском. Штурм квартиры на Кроноцкой улице завершен. Женщину спустили по лестнице с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Переговорщики пытались уговорить 32-летнего мужчину отпустить заложницу, а он угрожал женщине ножом. Как рассказали очевидцы, около трех часов назад в одном из подъездов раздались крики, на которые приехали сотрудники МВД. После недолгого диалога мужчина забаррикадировался в квартире на третьем этаже.

По данным издания Baza, вооруженный 32-летний местный житель является ветераном специальной военной операции (СВО) на Украине, он вернулся в город 5 марта после того, как получил ранение. У мужчины есть судимость за «причинение тяжкого вреда здоровью».

