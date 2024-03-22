Порнозвезда рассказала о необычном фетише

Порнозвезда Кайли Ганнер рассказала о необычном фетише. Подробности она раскрыла в подкасте Pillow Talk, доступном на YouTube.

«У меня фетиш на ампутированные конечности», — призналась порноактриса. Она рассказала, что недавно встретила парня, у которого не было одной ноги. По ее словам, молодой человек ей очень понравился, но он уже состоял в отношениях. «Я просто подумала, что он прошел через такую боль, которую я никогда не смогу понять», — объяснила она свой интерес к мужчине.

Ранее певица и модель OnlyFans Лекси Пантерра рассказала о необычном фетише мужчин. По словам модели, она удивилась, когда впервые получила от поклонника просьбу наступить на него. Она отметила, что поначалу не поняла, что мужчина имел в виду, однако вскоре узнала, что существует такой фетиш.

До этого другая звезда платформы OnlyFans Си-Джей Спаркс вспомнила о самом необычном желании подписчика. По словам порномодели, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть.