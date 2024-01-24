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09:40, 24 января 2024Интернет и СМИ

Модель OnlyFans рассказала о необычном фетише мужчин

Кадр: Inside OnlyFans / Youtube

Американская певица и модель OnlyFans, известная как Лекси Пантерра удивилась, когда впервые получила от поклонника просьбу наступить на него. О необычном фетише она рассказала в подкасте Inside OnlyFans, запись доступна на YouTube.

«У меня был реально безумный фанат в Twitter. (...) Его ник был — "Коврик для ног", или что-то такое. Он заявил: "Я хочу, чтобы ты наступила на меня!"», — рассказала она. По словам модели OnlyFans, поначалу она не поняла, что мужчина имел в виду, однако вскоре узнала, что существует такой фетиш.

Пантерра отметила, что также для нее было неожиданным, когда подписчик на OnlyFans попросил фотографию ее пупка. «Я так и не поняла, зачем», — призналась она.

Ранее другая звезда платформы OnlyFans Си-Джей Спаркс вспомнила о самом необычном желании подписчика. По словам порномодели, однажды мужчина настоятельно просил ее забеременеть.

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      Олег Давыдов
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