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23:02, 22 марта 2024Силовые структуры

Пожарные остановили распространение огня в здании «Крокус Сити Холла»

«Интерфакс»: пожарные остановили распространение огня в «Крокус Сити Холле»
СюжетПожар в Москве:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пожарные остановили распространение огня в здании «Крокус Сити Холла», сообщает корреспондент «Интерфакса».

Кровля концертного зала обрушилась, под завалами могут оставаться люди, которых не успели вывести на улицу. К тушению привлекли три вертолета, более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Часть людей, находившихся в «Крокус Сити Холле», выбралась на крышу, чтобы спастись от напавших и пожара.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.

Ранее Федеральная служба безопасности сообщила о 40 погибших и более чем 100 раненых, пятеро из них в тяжелом состоянии. Пострадавшим оказывают помощь около 100 бригад скорой помощи.

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      Марина Совина
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