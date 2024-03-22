Раскрыты подробности о стрельбе в «Крокус Сити Холле»

РИА Новости: трое стрелков бросили гранату или шашку в «Крокус Сити Холл»

Стали известны подробности о стрельбе, которая произошла в «Крокус Сити холле». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, присутствовавший на месте событий.

По словам журналиста, в партер «Крокус сити холла» ворвались как минимум трое людей в камуфляже, которые открыли стрельбу из автоматического оружия. После этого они бросили гранату или зажигательную шашку, что привело к пожару.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». Очевидцы рассказали о трех стрелках в камуфляжной форме.

