Россиянин выиграл почти 29 миллионов рублей в лотерею

Житель Новосибирска выиграл почти 29 миллионов рублей в лотерею

Житель Новосибирска выиграл почти 29 миллионов рублей в лотерею. О победе мужчины рассказали на портале «Все новости Новосибирской области».

Выяснилось, что участник лотерейного розыгрыша, чье имя не раскрывается, купил свой билет за 100 рублей в мобильном приложении. После оглашения тиража россиянин выиграл 28,8 миллиона рублей. Счастливчик еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр в Москве.

Организаторы лотереи рассказали, что суперприз выигрывает тот, кто угадает в обоих числовых полях билета по четыре числа. Победитель отметил 9, 16, 17, 6 в первом поле билета и 13, 5, 14, 12 — во втором. Благодаря этой победной комбинации житель Новосибирска и стал миллионером.

В 2017 году житель Сочи стал обладателем рекордного для России лотерейного выигрыша — 364 миллиона 685 тысяч 787 рублей. Предыдущим чемпионом в лотереях был житель Новосибирска: в 2016 году он стал богаче на 358 358 466 рублей.