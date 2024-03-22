Следователи начали первоначальные следственные действия в «Крокус Сити Холле»

СК начал первоначальные следственные действия на месте теракта в «Крокусе»

Сотрудники Следственного комитета (СК) России начали первоначальные следственные действия на месте террористического акта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Председатель СК Александр Бастрыкин координирует работу следователей на месте.

Вместе с главой СК на место происшествия прибыли прокурор Московской области Сергей Забатурин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Работает спецназ.