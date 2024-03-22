Силовые структуры
Стало известно о возможном поджоге здания прокуратуры в подмосковном поселке
Экстренные службы проверяют информацию о поджоге прокуратуры в Подмосковье
Экстренные службы проверяют информацию о поджоге прокуратуры в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
По данным канала, речь идет о прокуратуры в поселке Кировский. Очевидцы сообщали, что на здании также установлен флаг Украины.
Ранее стало известно, что белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у «Крокус Сити Холла».
Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь по посетителям концертного зала. Есть погибшие и пострадавшие.