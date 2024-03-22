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23:02, 22 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном поджоге здания прокуратуры в подмосковном поселке

Экстренные службы проверяют информацию о поджоге прокуратуры в Подмосковье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Экстренные службы проверяют информацию о поджоге прокуратуры в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным канала, речь идет о прокуратуры в поселке Кировский. Очевидцы сообщали, что на здании также установлен флаг Украины.

Ранее стало известно, что белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у «Крокус Сити Холла».

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь по посетителям концертного зала. Есть погибшие и пострадавшие.

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      Екатерина Кашурникова
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