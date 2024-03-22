Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:58, 22 марта 2024Силовые структуры

Микроавтобус с украинскими номерами проверили у «Крокус Сити Холла»

Микроавтобус с украинскими номерами проверяют на стоянке у «Крокус Сити Холла»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у «Крокус Сити Холла», передает Telegram-канал Shot.

На кадрах запечатлен микроавтобус, около которого работают правоохранительные органы. «Подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у "Крокуса". Возможно, машина заминирована и на ней приехали террористы», — указал источник.

Ранее сообщалось, что предварительно автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь по посетителям концертного зала. Есть погибшие и пострадавшие.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы расстреляли десятки людей в «Крокус Сити Холле». Что говорят о теракте в России и мире?

      В розыск объявлен еще один автомобиль с террористами из «Крокус Сити Холла»

      Очевидец рассказал о проникновении стрелков в «Крокус»

      Депутат Госдумы рассказал о спасшем его в «Крокусе» обстоятельстве

      Россиян предупредили о возможных фейках после теракта в «Крокус Сити Холле»

      Опубликовано фото предполагаемой машины напавших на «Крокус Сити Холл»

      Очевидец рассказал о нападении в «Крокус Сити Холле»

      Стало известно о нескольких обрушениях кровли в горящем «Крокусе»

      Светлаков спасся при теракте в «Крокус Сити Холле»

      Появилось видео с пытающимися найти выход из «Крокуса» людьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше