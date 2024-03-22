Микроавтобус с украинскими номерами проверили у «Крокус Сити Холла»

Микроавтобус с украинскими номерами проверяют на стоянке у «Крокус Сити Холла»

Белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у «Крокус Сити Холла», передает Telegram-канал Shot.

На кадрах запечатлен микроавтобус, около которого работают правоохранительные органы. «Подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у "Крокуса". Возможно, машина заминирована и на ней приехали террористы», — указал источник.

Ранее сообщалось, что предварительно автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь по посетителям концертного зала. Есть погибшие и пострадавшие.