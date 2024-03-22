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17:20, 22 марта 2024Россия

Украина атаковала сразу три российских населенных пункта

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попал Борисовский район

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали сразу три населенных пункта в Борисовском районе Белгородской области. Под обстрел попали села Цаповка, Богун-Городок и Никитское, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в Никитском дрон-камикадзе нанес удар по объекту связи, который получил повреждения. В Цаповке несколько снарядов упали на территорию сельскохозяйственного предприятия, повредив один из корпусов и коммуникации. В Богун-Городке украинский квадрокоптер сбросил три взрывных устройства. В результате была повреждена кровля частного дома.

Местные жители при обстреле Борисовского района, по данным Гладкова, не пострадали. На местах работают оперативные службы.

Утром 22 марта над Белгородской областью также перехватили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampirе. По словам Гладкова, в столице региона снаряд разорвался рядом с гулявшей с собаками женщиной. Спасти ее не удалось. Помимо этого, пострадали еще два человека. Предварительно, один из боеприпасов попал в роддом.

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      Константин Лысяков
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