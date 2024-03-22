В Белгороде снаряд разорвался рядом с выгуливавшей собак женщиной

Белгородский глава Гладков: снаряд ВСУ разорвался рядом с выгуливавшей собак

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил сообщения о пострадавших во время удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) и рассказал подробности об ударе. Сообщение Гладкова опубликовано в его Telegram-канале.

По словам губернатора, один из снарядов ВСУ взорвался рядом женщиной, выгуливавшей собак. Врачи не смогли ее спасти. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким (...) Хотя понимаю, что никакие слова не смогут унять боль утраты», — написал в блоге Гладков.

Он добавил, что еще один человек получил осколочное ранение, у другой пострадавшей — закрытая черепно-мозговая травма.

В Белгороде утром в пятницу, 22 марта, объявили сигнал ракетной опасности. Минобороны впоследствии отчиталось, что над регионом сбили восемь снарядов чешской реактивной системы залпового огня Vampire.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения прежде всего западного производства.