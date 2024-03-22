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07:31, 22 марта 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков заявил об объявлении в Белгороде ракетной опасности
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Белгороде и Белгородском районе объявлен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.

Днем ранее, 21 марта, в Белгороде утром объявляли сигнал ракетной опасности. Он продлился около 20 минут. Впоследствии Минобороны сообщило, что над регионом перехватили десять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

Пострадали пять человек. При обстреле повреждено не менее 30 квартир, линия электропередачи и несколько частных домов. Из-за повреждений ЛЭП около пяти тысяч жителей региона остались без света. В сети также опубликовали кадры первых минут после удара ВСУ.

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      Анастасия Шейкина
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