Белгородский губернатор подтвердил сообщения о пострадавших при обстреле ВСУ

Белгородский глава Гладков: при попытке обстрела ВСУ пострадали пять человек

При попытке обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Таким образом, чиновник подтвердил более ранние сообщения новостных Telegram-каналов.

Гладков рассказал, что у троих пострадавших — закрытые черепно-мозговые травмы, еще у двоих — осколочные ранения. «Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — объявил губернатор.

Кроме того, он рассказал о многочисленных повреждениях в Белгороде и Белгородском районе — при обстреле были повреждены не менее 30 квартир, линия электропередачи (ЛЭП) и несколько частных домов. Из-за повреждений ЛЭП около пяти тысяч жителей региона остались без света.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и отразила атаку Вооруженных сил Украины.