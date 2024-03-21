Белгородский губернатор подтвердил сообщения о пострадавших при обстреле ВСУ
При попытке обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали пять человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Таким образом, чиновник подтвердил более ранние сообщения новостных Telegram-каналов.
Гладков рассказал, что у троих пострадавших — закрытые черепно-мозговые травмы, еще у двоих — осколочные ранения. «Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — объявил губернатор.
Кроме того, он рассказал о многочисленных повреждениях в Белгороде и Белгородском районе — при обстреле были повреждены не менее 30 квартир, линия электропередачи (ЛЭП) и несколько частных домов. Из-за повреждений ЛЭП около пяти тысяч жителей региона остались без света.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Белгородской областью 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и отразила атаку Вооруженных сил Украины.