Украина выпустила по российскому региону восемь реактивных снарядов Vampire

МО РФ: над Белгородской областью системой ПВО сбиты 8 снарядов РСЗО Vampire

Система противовоздушной обороны уничтожила над Белгородской областью восемь выпущенных Украиной реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, попытка атаки была совершена Вооруженными силами Украины около 7:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — отчитались в Минобороны.

Сигнал ракетной тревоги объявляли в регионе около 7:30. Гладков призывал жителей Белгорода и Белгородского района спуститься в укрытия.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что российские военные могут создать на действующей территории Украины «санитарную зону», которая станет непреодолима для средств поражения прежде всего западного производства.