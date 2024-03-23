Армения направила соболезнования Путину в связи с терактом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и родственникам жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Заявление опубликовано на официальном сайте армянского премьера.
Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле», назвав его бесчеловечным преступлением против мирных граждан. Он также выразил соболезнования родным и близким жертв.
«С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей», — говорится в сообщении. Пашинян подчеркнул, что Армения скорбит вместе с народом России.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес глубокие соболезнования Путину в связи с терактом. Он решительно осудил теракт против мирного населения и выразил уверенность, что участники преступления понесут наказание.