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00:16, 23 марта 2024Бывший СССР

Армения направила соболезнования Путину в связи с терактом

Пашинян направил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Фото: Stepan Poghosyan / Photolure / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования президенту России Владимиру Путину и родственникам жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Заявление опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

Пашинян осудил теракт в «Крокус Сити Холле», назвав его бесчеловечным преступлением против мирных граждан. Он также выразил соболезнования родным и близким жертв.

«С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о террористическом акте в Москве, унесшем жизни невинных людей», — говорится в сообщении. Пашинян подчеркнул, что Армения скорбит вместе с народом России.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес глубокие соболезнования Путину в связи с терактом. Он решительно осудил теракт против мирного населения и выразил уверенность, что участники преступления понесут наказание.

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      Юрий Леонов
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