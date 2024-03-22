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23:55, 22 марта 2024Мир

Глава Узбекистана принес соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Глава Узбекистана принес глубокие соболезнования президенту России

Фото: Pavel Bednyakov / Pool

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Московской области, в результате которого погибли и пострадали десятки невинных людей, говорится в обращении на сайте политика.

Отмечается, что глава Узбекистана решительно осудил данный террористический акт против мирного населения и выразил уверенность, что организаторы и исполнители этого преступления понесут неотвратимое наказание.

«Крокус Сити Холл» был атакован в пятницу вечером, 22 марта. Минимум пять террористов, вооруженных автоматами, вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. По предварительным данным ФСБ, жертвами теракта стали 40 человек, более ста пострадали.

Ранее МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

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      Марина Совина
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