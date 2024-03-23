Дочь советского космонавта рассказа о спасении из «Крокуса»

Дочь космнавта Рюмина: во время нападения мы стояли в очереди на вход в «Крокус»

Дочь советского космонавтов Евгения Рюмина рассказала подробности своего спасения из концертного зала «Крокус Сити Холл». Ее слова о нападении террористов приводит издание «Блокнот».

По словам дочери известного советского космонавта Валерия Рюмина и третьей женщины, побывавшей в космосе, Елены Кондаковой, она с мужем и свекром приехала к самому началу выступления группы «Пикник», чтобы не стоять в очереди. К моменту, когда в здании началась стрельба, они еще не успели пройти металлические рамки.

«Перед нами была очередь 20-30 метров. Начали "бахать", подумали — фейерверк. Это видео, где стреляют в упор при входе... я там была», — рассказала Евгения.

После того, как террористы открыли огонь по зрителям, Рюмину схватил незнакомый мужчина и велел бежать. Ее муж с друзьями скрылись на втором этаже — с ними она встретилась уже на МКАД, где они поймали такси и уехали.

Ранее в СМИ появилась информация, что Рюмина погибла от рук террористов вечером 22 марта. В список ее внесли по ошибке, так как она потеряла в «Крокусе» сумку, которую нашли рядом с телами.

