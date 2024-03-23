Воробьев провел заседание оперштаба у «Крокуса»

Воробьев: оперштаб сверяет данные по пострадавшим в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел заседание оперативного штаба у «Крокус Сити Холла». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Воробьев сообщил, что сейчас власти будут подтверждать сведения по пострадавшим в «Крокусе».

«Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки», — уточнил он.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.