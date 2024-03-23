Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:59, 23 марта 2024Интернет и СМИ

Информация о рассылке вирусов в мессенджерах не подтвердилась

Сообщения о рассылке вирусов в мессенджерах не подтвердились

Фото: Unsplash

Сообщения о том, что в мессенджерах рассылаются вирусы, не получила подтверждения.

В публикациях, распространившихся в соцсетях, говорится, что при пересылке фото, видео и открыток в мессенджерах передаются вирусы, из-за которых телефон или компьютер не подлежит восстановлению. Авторы подобных сообщений, ссылаясь на МВД, также заявляют, что в России «с завтрашнего дня» появляются новые правила коммуникации.

Сообщения о новых правилах коммуникации и опасности картинок и видео распространяются в сети несколько лет, последние публикации появились на фоне теракта в «Крокус Сити Холле».

Информация о том, что источником являются «новости из сводки МВД», не находит подтверждения. На официальных ресурсах нет предостережений об опасности фото- и видеоматериалов в мессенджерах.

В мае 2023 года главный редактор портала об информационной безопасности SecurityLab Александр Антипов, комментируя подобные сообщения, отметил, что вирусы и вредоносное программное обеспечение (ПО) действительно могут быть встроены в файлы любых типов, включая изображения и видео, и распространяться посредством электронной почты, мессенджеров и других цифровых каналов связи. Однако простое получение или просмотр этих файлов обычно не вызывает проблем. «Риск возникает, когда пользователь открывает или запускает вредоносный файл. Опасаться также стоит ссылок, встроенных в получаемые файлы, — переход по ним действительно может привести к заражению устройства. Это может произойти, если ссылка ведет на вредоносный сайт или страницу с загрузкой вредоносного ПО», — объяснил он.

Подробное описание интернет-мошенничества с фишинговыми письмами приводится на сайте Госуслуг. Там же даются инструкции, как не стать жертвой мошенников: внимательно проверять адрес отправителя, не переходить по подозрительным ссылками в сообщениях, скачивать программы из официальных магазинов приложений и другие.

Информация о новых правилах коммуникации также распространялась в России в 2020 году в связи с вступлением в силу так называемого «пакета Яровой». Тогда эти сведения опровергали в управлении МВД по Алтайскому краю.

Сообщения о вреде картинок и видео в мессенджерах не получили распространения в СМИ, подобные публикации тиражировались в соцсетях и мессенджерах.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила Путину о задержании 11 человек в связи с терактом в «Крокусе»

      Стало известно о состоянии раненых в «Крокус Сити Холле»

      Российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых после теракта в «Крокусе»

      ФСБ раскрыла детали задержания четырех подозреваемых после теракта в «Крокусе»

      В российском регионе ввели режим воздушной опасности

      Собянин заявил о выплате компенсаций Москвой и областью пострадавшим в «Крокусе»

      СК РФ заявил о продолжении следственных действий по делу о теракте в «Крокусе»

      Названа предварительная причина гибели людей в «Крокусе»

      Патрушев заявил о неизбежности наказания для виновных в массовой гибели людей

      В России поприветствовали поддержку стран в связи с терактом в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше