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05:29, 23 марта 2024Россия

Стало известно о сохранении открытого горения в «Крокусе» после теракта

РИА Новости: открытое горение сохраняется в «Крокус Сити Холле» после теракта
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Открытое горение сохраняется в «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Журналист сообщил, что пламя от горящего торгового центра видно из окон и с балконов ближайших многоэтажных домов. От здания также идет черный дым.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.

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      Марина Совина
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