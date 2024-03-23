Стало известно о сохранении открытого горения в «Крокусе» после теракта

РИА Новости: открытое горение сохраняется в «Крокус Сити Холле» после теракта

Открытое горение сохраняется в «Крокус Сити Холле» после теракта. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Журналист сообщил, что пламя от горящего торгового центра видно из окон и с балконов ближайших многоэтажных домов. От здания также идет черный дым.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.