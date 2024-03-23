Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

Крутой: белорусские спецслужбы не дали террористам пересечь границу

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал о роли спецслужб республики в задержании террористов, которые атаковали подмосковный «Крокус Сити Холл». Его слова приводит Белта.

По его словам, активное взаимодействие государств осуществляется по линии спецслужб.

«Фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности», — подчеркнул Крутой.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Главы государств подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.