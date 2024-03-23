Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 23 марта 2024Бывший СССР

Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

Крутой: белорусские спецслужбы не дали террористам пересечь границу
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Дмитрий Крутой

Дмитрий Крутой. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой рассказал о роли спецслужб республики в задержании террористов, которые атаковали подмосковный «Крокус Сити Холл». Его слова приводит Белта.

По его словам, активное взаимодействие государств осуществляется по линии спецслужб.

«Фактически основной задачей прошедшей ночи было не дать уйти террористам уйти через нашу общую границу. Такая задача выполнена. Были введены максимальные меры безопасности», — подчеркнул Крутой.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с белорусским коллегой Александром Лукашенко теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Главы государств подтвердили готовность к совместной борьбе с терроризмом.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сказали убивать людей. Каких? Без разницы». Опубликованы первые показания террористов из «Крокуса»

      Доступ в Госдуму ограничат после теракта в «Крокусе»

      На Украине высказались о намерении подозреваемых в теракте скрыться в стране

      Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта Красное в ДНР

      Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Красное в ДНР

      Хозяйка отеля описала следователям живших у нее террористов

      Все матчи тура под эгидой РФС перенесли из-за теракта в «Крокусе»

      В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина в связи с терактом в «Крокусе»

      Посол рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»

      МВД Таджикистана заявило о непричастности трех граждан к теракту в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше