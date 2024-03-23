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00:44, 23 марта 2024Силовые структуры

У «Крокус Сити Холла» после теракта задержали мужчину

Shot: у здания «Крокус Сити Холла» после теракта задержали мужчину
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Мужчину задержали у здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов ведут молодого человека, держа его за руки. На шее у задержанного висит какой-то пропуск. Причина задержания неизвестна.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.

Марина Совина
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