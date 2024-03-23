У «Крокус Сити Холла» после теракта задержали мужчину

Shot: у здания «Крокус Сити Холла» после теракта задержали мужчину

Мужчину задержали у здания «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов ведут молодого человека, держа его за руки. На шее у задержанного висит какой-то пропуск. Причина задержания неизвестна.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.