Президент Эстонии рассказал об ужасе из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент Эстонии Карис заявил, что теракт в «Крокусе» ужасает своей жестокостью

Президент Эстонии Арал Карис отреагировал на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Свое мнение он высказал в соцсети X.

«Эстония решительно осуждает террор во всех формах. Смертоносный теракт в Москве ужасает своей жестокостью», — написал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Несколько мужчин в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь по людям, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, опубликованным Следственным комитетом, жертвами теракта стали 133 человека. 107 человек остаются в больницах, большинство из них в среднем и тяжелом состоянии.