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15:49, 25 марта 2024Культура

Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокусе»

Режиссер Эмир Кустурица назвал ужасной трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Сербский режиссер Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». Заявление кинематографиста на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

Кустурица назвал произошедшее ужасной трагедией. «Но я думаю, что нам надо работать на наших съемках и над тем, что когда-то было у нас в Сербии: когда Сербия была в изоляции, было очень важно, что люди из культуры, режиссеры поддержали фестивали искусства, фильмов, художества. Потому что самый лучший лекарь против смерти — это искусство и творчество», — заявил он.

Режиссер вышел на сцену с развязанными шнурками и отметил, что сделал это специально. По его словам, этот жест демонстрирует его миролюбие.

Ранее Кустурица заявил, что враги России пытаются лишить ее граждан нормальной жизни. Он отметил, что погибшие в теракте люди стали жертвами войны против страны.

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      Мария Рюрикова
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