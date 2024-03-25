Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокусе»

Режиссер Эмир Кустурица назвал ужасной трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

Сербский режиссер Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в «Крокус Сити Холле». Заявление кинематографиста на церемонии открытия фестиваля «Дух огня» приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

Кустурица назвал произошедшее ужасной трагедией. «Но я думаю, что нам надо работать на наших съемках и над тем, что когда-то было у нас в Сербии: когда Сербия была в изоляции, было очень важно, что люди из культуры, режиссеры поддержали фестивали искусства, фильмов, художества. Потому что самый лучший лекарь против смерти — это искусство и творчество», — заявил он.

Режиссер вышел на сцену с развязанными шнурками и отметил, что сделал это специально. По его словам, этот жест демонстрирует его миролюбие.

Ранее Кустурица заявил, что враги России пытаются лишить ее граждан нормальной жизни. Он отметил, что погибшие в теракте люди стали жертвами войны против страны.