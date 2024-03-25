Названа стоимость самой дешевой студии в новостройках Москвы

Самая дешевая студия в московской новостройке стоит 4,7 млн руб

Самая бюджетная студия в столичной новостройке обойдется в 4,7 миллиона рублей. Ситуацию на рынке жилья в марте проанализировало «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Апартаменты-студию на северо-востоке столицы выставили на продажу. Объект займет почти 21 квадратный метр. Дом введут в эксплуатацию до конца года.

За последний месяц выбор малогабаритного жилья в столице сузился на 3,3 процента, до 15 тысяч лотов. Большую часть предложения составляет «первичка». На данный момент экспонируется 11,8 тысячи таких вариантов. С февраля самый дешевый вариант в сегменте подорожал на 360 тысяч рублей.

Рынок готового жилья в Москве представлен 3,2 тысячи объектов. С прошлого месяца предложение выросло на три процента. Самая доступная квартира на вторичном рынке — 13-метровая студия в Троицком административном округе. Лот расположен на цокольном этаже и оценивается в 1,8 миллиона рублей. В феврале бюджет подобной покупки ограничился бы 1,68 миллиона рублей.

Ранее москвичам назвали районы с самой дешевой готовой жилплощадью. Доступнее всего жилье в районе Восточном — за один квадратный метр придется заплатить в среднем 207 тысяч рублей. Также бюджетную квартиру можно найти во Внуково (226,3 тысячи рублей за «квадрат») и Некрасовке (228,8 тысячи рублей).