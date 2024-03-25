Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:23, 25 марта 2024Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой студии в новостройках Москвы

Самая дешевая студия в московской новостройке стоит 4,7 млн руб

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самая бюджетная студия в столичной новостройке обойдется в 4,7 миллиона рублей. Ситуацию на рынке жилья в марте проанализировало «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы». Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Апартаменты-студию на северо-востоке столицы выставили на продажу. Объект займет почти 21 квадратный метр. Дом введут в эксплуатацию до конца года.

За последний месяц выбор малогабаритного жилья в столице сузился на 3,3 процента, до 15 тысяч лотов. Большую часть предложения составляет «первичка». На данный момент экспонируется 11,8 тысячи таких вариантов. С февраля самый дешевый вариант в сегменте подорожал на 360 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Чужая поляна Квартиры у Черного моря подешевели до предела. Пора брать?
Чужая полянаКвартиры у Черного моря подешевели до предела. Пора брать?
25 апреля 2018
Сдавайтесь! Москвичи бросают квартиры и бегут к морю. Везет не всем
Сдавайтесь!Москвичи бросают квартиры и бегут к морю. Везет не всем
3 июля 2018
Море взаймы Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Море взаймыИпотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
17 мая 2018

Рынок готового жилья в Москве представлен 3,2 тысячи объектов. С прошлого месяца предложение выросло на три процента. Самая доступная квартира на вторичном рынке — 13-метровая студия в Троицком административном округе. Лот расположен на цокольном этаже и оценивается в 1,8 миллиона рублей. В феврале бюджет подобной покупки ограничился бы 1,68 миллиона рублей.

Ранее москвичам назвали районы с самой дешевой готовой жилплощадью. Доступнее всего жилье в районе Восточном — за один квадратный метр придется заплатить в среднем 207 тысяч рублей. Также бюджетную квартиру можно найти во Внуково (226,3 тысячи рублей за «квадрат») и Некрасовке (228,8 тысячи рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

      МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

      В Кремле указали на отсутствие международных усилий по борьбе с терроризмом

      Стало известно имя сбившего ребенка у «Крокус Сити Холла» на Renault террориста

      По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

      В ЕС допустили возобновления сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

      Психолог предупредила о возможных последствиях теракта в «Крокусе» для психики

      Стюардесса из России сделала фото в салоне самолета и взбудоражила иностранцев

      Назван самый проверяемый на допинг российский спортсмен в 2024 году

      Моргенштерн, SHAMAN и Крид: звезды бросились помогать пострадавшим от теракта в «Крокусе». Как их объединила трагедия?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше