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16:41, 25 марта 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на дефицит дронов на марьинском направлении

Командир батальона ТРО Кулик: ВСУ не хватает дронов на марьинском направлении

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) на марьинском направлении не хватает дронов, что привело к потерям в личном составе. На дефицит пожаловался командир 206-го батальона территориальной обороны (ТРО) Роман Кулик, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Если нет дронов, то командир не может полноценно командовать боем, понимая все аспекты и все нюансы того, что враг делает. Поэтому мы сейчас собираем на дроны — ударные и разведывательные», — сказал Кулик.

Он отметил, что беспилотники позволят видеть картину поля боя и «ничего не пропускать, чтобы пехота была осведомлена о том, что происходит, и иметь возможность поражать противника».

Ранее Российская армия прорвала оборону ВСУ близ села Вербовое на ореховском участке фронта в Запорожской области. Также войска атакуют северо-западнее села Работино, кроме того, они улучшили свои позиции в самом населенном пункте.

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      Алевтина Запольская
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