Названы наиболее прибыльные для кибермошенников схемы атак на россиян

«Код Безопасности»: голосовые звонки приносят хорошие доходы кибермошенникам

У кибермошенников нет схемы атак на россиян, которую они бы использовали чаще всего, однако в последнее время популярнее стало использование мессенджера Telegram. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился начальник отдела по информационной безопасности компании «Код Безопасности» Алексей Коробченко, назвавший также наиболее прибыльные вариант атак.

«Сейчас чуть более популярны мессенджеры, особенно Telegram. Но выбор канала мошенничества в первую очередь зависит от целей кампании, ресурсов атакующих, времени на подготовку и квалификации. Соцсети и мессенджеры часто применяются для более массового охвата, при этом схемы мошенничества примитивнее, но не менее эффективны», — отметил Коробченко.

В то же время выгодными для мошенников остаются и звонки, и онлайн-инструменты. По словам Коробченко, звонки приносят преступникам хорошие доходы, так как схемы с их использованием давно отработаны, а сами злоумышленники обладают высокими навыками социальной инженерии.

«Соцсети и мессенджеры дают высокий доход за счет большой аудитории и низкого порога входа. Злоумышленники необязательно должны иметь хорошую квалификацию, а инструменты для проведения атаки можно найти по невысокой цене», — констатировал Коробченко.

При этом в случае крупных разовых атак наиболее прибыльными становятся фишинговые письма с вирусами-шифровальщиками, которые рассылаются по сотрудникам компаний. В результате заражений пострадавшие организации часто вынуждены выплачивать огромный выкуп.

Тем временем мошенники начали создавать фейковые аккаунты руководителей компаний и писать сотрудникам, запрашивая их персональные данные. Делается это в том числе под предлогом получения запроса на предоставление информации от госорганов.