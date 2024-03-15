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12:29, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Эксперт Каширский: мошенники начали создавать фейковые аккаунты руководителей

Фото: Unsplash

Мошенники начали создавать фейковые аккаунты руководителей компаний и писать сотрудникам, запрашивая их персональные данные. О новой схеме киберпреступников «Ленте.ру» рассказал эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский.

Фейковые руководители, как рассказал Каширский, могут информировать сотрудников о том, что из органов власти якобы пришел некий запрос на предоставление их личных данных. «Получатели таких сообщений думают, что им пишет руководство, и предоставляют все, что у них запросили. Таким образом мошенники создают сеть внутри организации с данными о работниках», — объяснил эксперт.

Он предупредил, что уже в ближайшее время люди могут начать получать звонки, где с ними будут общаться фейковые родственники, друзья и коллеги, просящие денег.

«Нейросети смогут генерировать полноценный профиль, имитировать общение, составлять фразы, специфичные для конкретного человека. У жертвы может создаваться впечатление, что он общается с родственником. В этом плане нужно аккуратно вести соцсети, давать информацию о себе в открытых источниках, потому что это может быть использовано против вас», — предупредил Каширский.

Эксперт заключил, что чем активнее пользователи станут требовать от сервис-провайдеров деперсонализации их данных, тем быстрее компании станут применять обезличивание, что поможет сократить утечки данных.

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      Наталия Белова
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