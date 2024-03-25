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14:24, 25 марта 2024Ценности

Показано убранство яхты Марка Цукерберга за 28 миллиардов рублей

Page Six показало убранство яхты Марка Цукерберга за 28 миллиардов рублей

Кадр: Yachts.mp4 / YouTube

Журналисты раскрыли детали роскошного убранства яхты главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга. Материал публикует Page Six.

Речь идет о 117-метровой суперъяхте Launchpad, которую интернет-предприниматель приобрел за 300 миллионов долларов (28 миллиардов рублей) в качестве подарка на скорое 40-летие. Судно, созданное компаниями Espen Øino International и Feadship, было замечено в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

На фотографиях, показанных журналистами, видно, что стальной корпус яхты украшает алюминиевая надстройка. Известно, что интерьер судна, выполненный в темно-синих тонах, создавала французская студия Zuretti Interior Design. На борту предусмотрено множество площадок для отдыха, а также вертолетная площадка.

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Всего на яхте может с комфортом разместиться 24 гостя и 48 членов экипажа. Отмечается, что ее содержание и использование обходятся в 30 миллионов долларов в год (2,8 миллиарда рублей).

В мае 2023 года папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения ею обвинений в неуплате налогов.

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      Майя Пономаренко
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