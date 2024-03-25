Показано убранство яхты Марка Цукерберга за 28 миллиардов рублей

Page Six показало убранство яхты Марка Цукерберга за 28 миллиардов рублей

Журналисты раскрыли детали роскошного убранства яхты главы корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марка Цукерберга. Материал публикует Page Six.

Речь идет о 117-метровой суперъяхте Launchpad, которую интернет-предприниматель приобрел за 300 миллионов долларов (28 миллиардов рублей) в качестве подарка на скорое 40-летие. Судно, созданное компаниями Espen Øino International и Feadship, было замечено в порту Эверглейдс в Форт-Лодердейле, штат Флорида.

На фотографиях, показанных журналистами, видно, что стальной корпус яхты украшает алюминиевая надстройка. Известно, что интерьер судна, выполненный в темно-синих тонах, создавала французская студия Zuretti Interior Design. На борту предусмотрено множество площадок для отдыха, а также вертолетная площадка.

Всего на яхте может с комфортом разместиться 24 гостя и 48 членов экипажа. Отмечается, что ее содержание и использование обходятся в 30 миллионов долларов в год (2,8 миллиарда рублей).

В мае 2023 года папарацци сфотографировали колумбийскую поп-исполнительницу Шакиру во время отдыха на роскошной яхте после получения ею обвинений в неуплате налогов.