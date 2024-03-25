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14:05, 25 марта 2024Культура

Пригожин высказался о реакции иностранных звезд на теракт в «Крокусе»

Иосиф Пригожин раскритиковал иностранных звезд за молчание о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о реакции иностранных звезд на теракт в «Крокус Сити Холле». Его слова приводит «Москва 24».

Медиаменеджер напомнил, что на сцене «Крокус Сити Холла» выступали многие артисты мирового масштаба. «Почему они не выкладывают ничего? Почему они вместе с нами не скорбят? Или они все по политическим мотивам, по двойным стандартам?» — раскритиковал он западных звезд.

Пригожин также назвал «Крокус Сити Холл» самой удобной концертной площадкой и отметил, что это место было вторым домом для него и его супруги, певицы Валерии. Он также положительно отозвался об охране и фейсконтроле в зале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером пятницы, 22 марта. Несколько человек вошли в концертный зал и открыли огонь по охране и посетителям, после чего подожгли помещение. По данным на 25 марта, число жертв составило 144 человека.

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      Мария Рюрикова
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