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11:23, 25 марта 2024Россия

Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

Рудник «Пионер» с 13 заблокированными горняками может быть затоплен

Фото: МЧС России / ТАСС

Результаты разведки на руднике «Пионер», где уже неделю заблокированы 13 горняков, показали, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом сообщают оперативные службы.

Как стало известно, на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. Крайне вероятно, что остальные выработки рудника также затоплены, указал источник ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что в данный момент продолжается бурение еще трех скважин. Поскольку сохраняется угроза повторного прорыва породы в рудник и обвала борта карьера, спасателей и инженеров вывели из шахты. На техсовете намерены определить дальнейшие действия.

Фото: МЧС России / ТАСС

Компания-разработчик усомнилась в затоплении шахты

Как заявил в беседе с «Коммерсантом» представитель компании-разработчика месторождения Роман Сорокин, на золоторудном руднике продолжаются бурильные работы, уверенности в затоплении шахты нет.

Сегодня вторую скважину планируют добурить. В первой обнаружена вода, но нет подтверждения, что это вода из подземной выработки. Мы продолжаем бурить, чтобы быть уверенными на сто процентов

Роман Сорокинпредставитель компании-разработчика месторождения

Для оценки ситуации в заваленной шахте задействуют георадар

Специальный радар на рудник доставят в среду, 27 марта. Устройство нужно для того, чтобы оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды в части их подвижности. Также специалисты подготавливают подъездные пути для установки мощного насоса в чаше карьера над заваленной шахтой.

Как ранее сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, все четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая — на 124 метра, третья — на 84. Четвертая скважина готова на 43 метра.

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Управляющего директора рудника «Пионер» задержали

Как сообщили в Следственном комитет России, Алексей Бирюков, управляющего директора рудника, задержан по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ, в результате чего произошло обрушение породы, которое заблокировало шахтеров. Задержанному вменяется статья 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»).

Обвал на руднике «Пионер» в Зейском округе Приамурья произошел вечером в понедельник, 18 марта. Под завалами в данный момент находятся 13 человек, последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 метров. Связи с горнорабочими нет. При этом оказалось, что объем рухнувшей породы на руднике превысил оценки почти в 22 раза.

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      Алина Гончарова
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