Стюардесса из России сделала фото в салоне самолета и взбудоражила иностранцев

Бортпроводница популярной российской авиакомпании сделала фото в салоне самолета и взбудоражила иностранных пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что стюардесса одета в фирменную униформу перевозчика: на девушке короткое голубое платье и синий пиджак. Свой образ стюардесса дополнила шейным платком, макияжем и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью россиянки. «Драгоценная и красивая женщина», «Прекрасная принцесса», «Такая милая», «Красивая», «Очень красивая девушка», — написали они.

Ранее в марте пьяная жительница Ленинградской области устроила дебош на борту вылетающего в Москву самолета и угодила в полицию. Незадолго до вылета лайнера из Горно-Алтайска в столицу 44-летняя россиянка начала вести себя неадекватно и нецензурно выражаться в адрес членов экипажа и попутчиков.

