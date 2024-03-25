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15:32, 25 марта 2024Интернет и СМИ

Украинские журналисты пожаловались на преследования после критики Зеленского

Главные редакторы СМИ Украины заявили о преследованиях после критики Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинские журналисты пожаловались на давление и преследования со стороны властей из-за критики президента Владимира Зеленского. Их слова приводит издание The Daily Beast.

Отмечается, что проблемы у сотрудников СМИ начались после того, как они раскритиковали планы Зеленского уволить бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, пользующегося популярностью у украинцев. Три неназванных главных редактора украинских СМИ отметили, что на журналистов оказывают давление. При этом, по их словам, полицейские расследования, инициированные после самых громких случаев, не продвигаются.

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В частности, журналисты пожаловались на угрозы и установку скрытых камер на вечеринках сотрудников прессы. «У нас есть два источника, подтверждающих, что репрессии против прессы были инициированы нашим руководством, потому что президент Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой», — заявила главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева. Также журналистка раскрыла, что ее обвиняют в связях с Россией и пытаются объявить врагом народа.

Руководитель проекта Bihus.Info, украинский журналист-расследователь Денис Бигус заявил, что за ним и его коллегами следят представители Службы безопасности Украины (СБУ). «Мы надоели руководству, так как мы каждый месяц публикуем одно-два журналистских расследования о работе президентской канцелярии», — высказался Бигус.

Ранее украинский журналист Юрий Николов рассказал о запугиваниях после выхода его материалов о коррупции в стране. Он заявил, что неизвестные пытались попасть к нему в квартиру и кричали о том, что журналисту надо отправиться служить.

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