Женщина обнаружила в доме тайную комнату

Daily Mirror: в США женщина сломала стену в доме и обнаружила тайную комнату

Жительница США обнаружила тайную комнату в доме, где она жила три года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Как рассказала ее дочь в TikTok, женщина решила расширить кладовку, когда к ней переехал новый возлюбленный. Сломав стену, они обнаружили, что за ней находится еще одно помещение. Попасть туда другим путем было невозможно.

Мама сломала стену в кладовке, и там оказалась целая новая комната, которую так и не достроили. А ведь мы жили в этом доме три года дочь женщины

Люди, посмотревшие видео, шутили в комментариях, что женщина нашла либо Нарнию, либо комнату, в которой был замурован демон.

Хотел бы я найти целую новую часть своего дома. Но мне никогда так не везет пользователь TikTok

А вопрос, почему эту комнату вообще замуровали, больше никого не тревожит? Что там случилось? Никто не смотрел «Дом на холме» что ли? пользователь TikTok

Вероятно, там закрыли демона, но раз теперь его выпустили, вам конец. Вы что, не смотрели фильмов о паранормальном? пользователь TikTok

Ранее житель штата Иллинойс обнаружил под своим домом старинный тоннель. Известно, что в городе есть еще несколько таких тоннелей, датируемых 40-ми годами XIX века.