69-я параллель
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13:57, 26 марта 202469-я параллель

Российские ученые поучаствовали в выгоне оленей ради одного эксперимента

На Ямале ученые поэкспериментировали с выгоном стада северных оленей

На Ямале ученые поучаствовали в выгоне стада северных оленей — они сняли работу оленеводов на видео ради одного эксперимента. Кадры научного прогона животных публикует Департамент природных ресурсов ЯНАО на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщило природоохранное ведомство региона, благодаря поставленному учеными опыту, они смогут лучше понять механизм вытаптывания снежного покрова крупным рогатым скотом. На выложенных кадрах видна слаженная работа погонщиков и служебных собак.

Отдельно в Департаменте природных ресурсов региона отметили красоту видео — чиновники назвали работу погонщиков завораживающей.

Ранее сообщалось, что ямальских оленей захотели сделать более упитанными.

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      Марк Леонов
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