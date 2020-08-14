Ямальских оленей захотели сделать более упитанными

На Ямале оленей решили сделать более упитанными и здоровыми, для этого в октябре стартует научный проект для исследования ненецкой породы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проект разделен на три этапа, предполагается, что он продлится три года. Специалисты проведут генетический анализ, оценят генофонд и аномалии. Они будут работать в оленьем стаде Ямальской опытной станции.

В пресс-службе сообщили, что исследования помогут повысить эффективность селекционной работы и потребитель получит более качественный продукт оленеводства. Кроме того, олени будут способны производить здоровое потомство, среди них улучшится сохранение взрослых особей и повысится скорость роста телят.

В июле сообщалось, что в ЯНАО начнут производить хамон из оленины по испанскому рецепту. Предприятие «Ямалец», где будет изготавливаться продукт, сделало первую «закладку продукции». Решение производить хамон приняли после предложения технолога предприятия, который имеет опыт работы в Испании. На заводе добавили, что намерены производить экологически чистую продукцию без консервантов.