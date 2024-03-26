Тысячи снежных блох оккупировали российский регион

В Подмосковье с приходом тепла вылезли тысячи снежных блох

С приходом тепла в Подмосковье вылезли тысячи снежных блох. Об оккупировавших российский регион членистоногих рассказали в министерстве экологии и природопользования Московской области.

«С приходом весны жители Подмосковья отмечают большие скопления мелких черных членистоногих на талом снегу. Так называемые снежные блохи оккупировали городские округа и заставили понервничать наших граждан», — рассказали в ведомстве.

Речь идет о глетчерной блохе — членистоногом из класса ногохвосток. Они просыпаются, когда температура воздуха повышается, но не доходит до плюс 12 градусов Цельсия. «На таких блошиных сходках может находиться несколько тысяч ногохвосток за раз. Само членистоногое не достигает 2 миллиметров в длину и разглядеть его можно только под лупой, однако множество коллембол невозможно не заметить, черные движущиеся пятна на сугробах — явный признак их присутствия», — пояснил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

Однако эти членистоногие не опасны для людей, растений и животных. «Жителям нашего региона не стоит переживать на этот счет, ведь появление ногохвосток никак не указывает на экологические проблемы территории, да и сами они никому навредить не могут», — заключил глава ведомства.

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