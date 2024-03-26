В Госдуме назвали противоречащей Конституции практику применения пыток

Депутат Синельщиков назвал противоречащей Конституции практику применения пыток

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, ранее заявившей о недопустимости пыток в отношении задержанных. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал противоречащей Конституции подобную практику.

Вторая часть 21 статьи Конституции России гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

Ранее Москалькова подчеркнула, что любые процессуально-оперативные действия с подозреваемыми нужно проводить в соответствии с действующим законодательством, несмотря на то, что иногда задержание проходит в «очень острой форме».

«Что бы он (преступник — прим. «Ленты.ру») ни совершил, он остается человеком, тем более в его отношении нет приговора. (...) Я руководствуюсь Конституцией, законом и уголовно-процессуальным кодексом, для меня это святые вещи, и они должны соблюдаться безукоризненно, что бы кто ни совершил. Есть определенные правила, и по этим правилам надо судить», — сказал Синельщиков.

У нас Конституция это (пытки — прим. «Ленты.ру») осуждает, уголовно-процессуальный кодекс это категорически осуждает. Никаких пыток у нас быть не может ни при каких условиях. Если в США в законодательстве некоторых штатов есть допуск к применению пыток в отдельных случаях, то у нас этого ничего нет — есть только категорический запрет Юрий Синельщиков первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Вечером в воскресенье, 24 марта, на заседании в Басманном суде журналисты заметили у преступников, устроивших теракт в «Крокусе», многочисленные синяки на лицах. У одного из мужчин ухо было перевязано бинтами, другого завезли в суд на каталке. Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о травмах у четверых обвиняемых по делу о теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Важно найти заказчика преступления, заявлял он.

По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Неофициально сообщалось, что число пострадавших при теракте увеличилось почти вдвое, до 360 человек, так как люди начали обращаться за помощью к психологам.