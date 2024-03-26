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12:28, 26 марта 2024Силовые структуры

В Госдуме назвали противоречащей Конституции практику применения пыток

Депутат Синельщиков назвал противоречащей Конституции практику применения пыток
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков прокомментировал слова уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, ранее заявившей о недопустимости пыток в отношении задержанных. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал противоречащей Конституции подобную практику.

Вторая часть 21 статьи Конституции России гласит: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию».

Ранее Москалькова подчеркнула, что любые процессуально-оперативные действия с подозреваемыми нужно проводить в соответствии с действующим законодательством, несмотря на то, что иногда задержание проходит в «очень острой форме».

«Что бы он (преступник — прим. «Ленты.ру») ни совершил, он остается человеком, тем более в его отношении нет приговора. (...) Я руководствуюсь Конституцией, законом и уголовно-процессуальным кодексом, для меня это святые вещи, и они должны соблюдаться безукоризненно, что бы кто ни совершил. Есть определенные правила, и по этим правилам надо судить», — сказал Синельщиков.

У нас Конституция это (пытки — прим. «Ленты.ру») осуждает, уголовно-процессуальный кодекс это категорически осуждает. Никаких пыток у нас быть не может ни при каких условиях. Если в США в законодательстве некоторых штатов есть допуск к применению пыток в отдельных случаях, то у нас этого ничего нет — есть только категорический запрет

Юрий Синельщиковпервый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Вечером в воскресенье, 24 марта, на заседании в Басманном суде журналисты заметили у преступников, устроивших теракт в «Крокусе», многочисленные синяки на лицах. У одного из мужчин ухо было перевязано бинтами, другого завезли в суд на каталке. Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о травмах у четверых обвиняемых по делу о теракте.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать посетителей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — они направлялись на Украину. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия знает, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Важно найти заказчика преступления, заявлял он.

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По последним данным, жертвами теракта стали 139 человек, пострадали более 180. Неофициально сообщалось, что число пострадавших при теракте увеличилось почти вдвое, до 360 человек, так как люди начали обращаться за помощью к психологам.

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